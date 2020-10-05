Tekirdağ'da binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçtan, binlerce cinsel içerikli haplar ve sıvıların yanı sıra puro ile tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri kaçakçılığa geçit vermiyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Malkara uygulama noktasında durdurulan ve TAPDK Dağıtım, Satış belgesi bulunmadığı tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, 324 adet bandrolsüz puro, 886 adet cinsel içerikli hap, 4 adet cinsel içerikli sıvı, bin 49 adet cinsel içerikli jel, belgesiz şekilde dağıtım ve satış yaptığı tespit edilen, 7 bin 431 adet bandrollü puro, bin 450 gram bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 SKM, 4733 SKM ve TCK 187 suçundan soruşturmaya başlandı.