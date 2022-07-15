Tekirdağ'da bir anda geri hareket eden otomobil genç kızı ezdi

Tekirdağ'da araçtan müzik açılmak istenirken bir anda çalışarak geri hareket eden otomobil genç kızı ezerek yaraladı.

Marmaracık Göleti kenarında talihsiz bir kaza yaşandı. İddiaya göre, Emel T. isimli genç kız, kuzeniyle birlikte geldiği göl kenarında arabanın yanında oturup sohbet etmeye başladı. Müzik dinlemek için arabaya binen kuzeni, kontağı açtığı esnada geri viteste takılı araba bir anda çalışarak geri hareket etti. Hareketlenen otomobil, Emel T.'nin üzerinden geçerek sürüklenmesine neden oldu.

Yaralı genç kız olay yerine gelen sağlık biriminin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.