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Tekirdağ'da bir ayda aranan 59 kişi yakalandı

Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin son bir ayda gerçekleştirdiği uygulamalarda 2 bin 694 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 59 kişi yakalandı.


Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, asayişe müessir olayların önlenmesi ve bu kapsamda önleyici ve caydırıcı tedbirlerin artırılmasına yönelik okul çevreleri, araçlar ve umuma açık yerlerde değişik zaman dilimlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Son bir ayda yapılan uygulama ve denetimlerde 2 bin 694 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Bu şahıslardan 12'si arandığı tespit edilerek yakalanarak, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edildi. Uygulamalarda 173 araç kontrol edilerek, 12 araç sürücüsüne 5 bin 615 TL trafik cezası uygulandı ve 1 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali, 2 araç sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 36 ayrı olayda toplam 59 şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için adli makamlara sevk edildi. Yine uygulamalar kapsamında 5 kişiye Kabahatler Kanunu'ndan işlem yapılırken, 5 yoklama kaçağı olarak aranan şahsa gerekli tebligat yapıldı. Bu çalışmalar sırasında 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 33 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 2 şahıstan uyuşturucu madde ve extacy hap ile bir miktar metanfetamin maddesi, 65 gram bonzai ve 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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