İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da bir evde silah ve mermiler bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 3 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda, ruhsatsız 3 tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.


Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bulunan Camikebir Mahallesinde yaşayan H.K'nın tabanca ve mermi sattığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelinin evinde ve arabasında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve 105 mermi ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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