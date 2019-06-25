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Tekirdağ'da bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Marmaraereğilisi Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince bir tekne dolusu kaçak midye ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Marmaraereğilisi Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince bir teknede yasa dışı avcılık yapan 5 kişi yakalandı. Herhangi bir ışıklandırma ve Türk bayrağının bulunmadığı teknede yapılan arama ve çeşitli kontrollerde yaklaşık 400 kilogram siyah midye ele geçirildi. Tekneden midyeleri çıkarmaya çalışan ve tekne kullanımına yönelik belgeleri olmadığı öne sürülen 5 şahıs hakkında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Liman Başkanlığınca cezai işlem uygulandı.


Ele geçirilen midyeler tekrar denize bırakıldı.

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