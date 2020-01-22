Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı

Bölge Müdürlüğü'nün Tekirdağ için 2019 yılında yaptığı yatırımların toplam bedelinin 2 milyar 74 milyon 410 bin TL olduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Bölge Müdürlüğü'nün Tekirdağ için 2019 yılında yaptığı veriler açıklandı.

Bu kapsamda devam eden yatırımlar; Tekirdağ Çevreyolu Ayrımı-Muratlı-D100 Ayrımı (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Yol Yapım işi için 337 bin 875 TL, Çorlu Havaalanı Kavşağı-Şerefli Limanı Bağlantısı Yolu için 48 bin 512 TL, Tekirdağ-Hayrabolu Yolu Yapım işi için 310 bin 341 TL (Tekirdağ-Malkara) Ayrımı - Barbaros Liman Bağlantısı Yol Yapım işi için 78 bin 51 TL, Kınalı Ayrım - Çorlu Yol Yapım İşi 71 bin 770 TL. Toplam 846 bin 549 TL tutarındaki 5 adet projenin devam ettiği belirtildi.

Karayolları kapsamında bitirilen yatırımlar ise şöyle:

“Kınalı Ayrımı-Çerkezköy-Saray-Kırklareli Devlet Yolu 254 bin 623 TL. Kınalı Ayrımı-Tekirdağ Yolu 384 bin 706 TL. Kırklareli-Tekirdağ) İl Sınırı-Çorlu 62 bin 935 TL, Hayrabolu Çevre Yolu 28 bin 391 TL, Tekirdağ-Malkara Yolu 205 bin 258 TL, Malkara Ayrımı- İpsala Yolu 158 bin 346 TL, Muratlı-Dambaslar-Hayrabolu Yolunda Hanoğlu Köprüsü Yapımı 3 milyon 790 bin TL, Muratlı-Dambaslar-Hayrabolu Yolunda İnanlı Köprüsü Yapımı 4 milyon 520 bin TL, Çorlu OSB Tarihi Köprü Bağlantı Yolunda Çorlu OSB Tarihi Köprü Bağ Yolu Köprüsü Yapımı 16 milyon 630 bin TL, Toplam 1 milyar 119 milyon 199 bin TL tutarındaki 9 adet proje bitirildi.

Karayolları yatırımları kapsamında Tekirdağ'da daha başlanmayan yatırımlar ise şöyle:

O1,O2,O3,O4 Otoyollarında Kapıkule-Gümüşova Arasındaki Eksik Kalan Köprü ve Viyadüklerin Depreme Karşı Güç. İşi için 60 milyon 630 bin TL. (Çorlu-Lüleburgaz) D100 Ayrımı-Ahimehmet-Saray Yolu 19 milyon 121 bin TL. Çerkezköy-Çorlu İl Yolu 27 milyon 911 bin TL. Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi Hacılar (70m), Hayrabolu (60M) Ergene İlçesi Ergene (Ulaş) (70M) Köprüleri 1 milyon TL. Toplam 108 milyon 662 bin TL tutarındaki 4 adet proje başlanmamıştır.”