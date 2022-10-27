İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da bisiklet hırsızlığı saniye saniye görüntülendi

Tekirdağ’da gece saatlerinde bir siteye giren hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da gece saatlerinde bir siteye giren hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak kayıplara karıştı.


Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde siteye giren kimliği belirsiz hırsızlar, 3 adet bisikleti çalarak gözden uzaklaştı. Bisikletlerinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, hırsızlık konusuyla ilgili inceleme başlattı.


Öte yandan hırsızlık anları saniye saniye apartmanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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