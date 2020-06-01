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Tekirdağ'da boş arazide Yavru Karaca ve Puhu Kuşu bulundu

Tekirdağ’da boş arazide bulunan Yavru Karaca ve Puhu Kuşu tedavileri yapılıp gönderildikleri İstanbul’da ergin çağa ulaştıktan sonra doğaya salınacak.

Tekirdağ'da boş arazide bulunan Yavru Karaca ve Puhu Kuşu tedavileri yapılıp gönderildikleri İstanbul'da ergin çağa ulaştıktan sonra doğaya salınacak.


Tekirdağ'ın Saray İlçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından arazide başıboş halde bir adet Yavru Puhu ve bir adet Yavru Karaca bulundu. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Şube Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine, söz konusu yavru hayvanlar ekipler tarafından alınarak şubeye getirildi. Burada ilk tedavileri yapılan puhu ve karaca yavruları 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Polonezköy Yaban Hayvanı Üretim Şefliğine teslim edildi.


Burada bakımları yapılacak olan yavru yaban hayvanlarının ergin çağa ulaşmasına müteakip yeniden doğaya yerleştirme işlemi yapılacağı öğrenildi.

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