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Tekirdağ'da büyükbaş hayvanlar parkı işgal etti

Tekirdağ’da bir park kısa süre önce hayvan besicileri tarafından kullanılmaya başlandı.

Tekirdağ'da bir park kısa süre önce hayvan besicileri tarafından kullanılmaya başlandı. Çocuk parkındaki büyükbaş hayvanları gören vatandaşlar ise şoke oldu.


Akıllara durgunluk veren olay Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. Bir süredir bakım görmeyen parkı mesken tutan hayvan besicileri, büyükbaş hayvanlarını otlatmak ve dinlendirmek için çocuk parkına getirdi. Bakımsız parkta gündüz ineklerin dinlendiğini, akşam ise alkoliklerin mesken tuttuğunu söyleyen Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, yetkilileri göreve çağırdı. Özellikle pandemi sürecinde çocukların en çok zaman geçirdiği alanın pislik içerisinde olması görenlerin tepkisini çekti.



Muhtar veryansın etti


Duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Çetin Özhan, "Burası çocuklarımızın park alanı, hayvanlar için yapılan ahır değil. İnsanda biraz vicdan olur. Birazdan çocuklarımız gidip orada oyun oynayacaklardı, yazıklar olsun'' dedi.

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