İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da çalınan motosikleti jandarma buldu

Tekirdağ’da çalınan bir motosiklet, Çorlu’da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

Tekirdağ'da çalınan bir motosiklet, Çorlu'da ele geçirilerek jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.


Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, motosiklet hırsızlarına göz açtırmıyor. Kapaklı Kazım Karabekir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde çalınan bir motosikletin izini süren jandarma ekipleri, çalıntı motoru Çorlu'da ele geçirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili İ.O. ve B.S. adlı iki kişi gözaltına alınırken, çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

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