İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da çam kese böceğiyle mücadele

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz mevsimi dolayısıyla, bir yandan sivrisinek, kene ve zararlı böceklerin oluşumunu engellemek için larva ve kışlak mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan çam kese böceği gibi alerjik riskler oluşturan zararlılara karşı da mücadeleye başladı.


Merkez mahallelerde denetimlerini sıklaştıran Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, tespit ettikleri çam kese böceği kozalarını toplayarak imha ediyor. Hürriyet ve Namık Kemal Mahallelerinde yapılan denetimler sonucu tespit edilen çam kese böceği kozaları imha edildi.


Çam kese böceği nedir?


Özellikle çam ağaçlarında yuvalanan ve bahar aylarında yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrıca yuvalandıkları iğne yapraklı ağaçlara da ciddi zararlar veren çam kese böcekleri, mücadele edilmesi gereken zararlılardan biri olarak kabul ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.