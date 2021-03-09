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Tekirdağ'da cami anonslarında korona uyarısı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde cami minarelerinden korona virüs uyarısı yapıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cami minarelerinden korona virüs uyarısı yapıldı.


Müftülükçe alınan karara göre, Muratlı'da bazı vakit ezanlarından önce yeni tip korona virüse karşı tedbir çağrısı yapıldı. Muratlı'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarda, korona virüs salgınının bulaşmaya devam ettiğine dikkat çekilerek, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi istendi. Yapılan duyarlılık anonslarında ”Birlikte Başaracağız” vurgusu yapıldı.

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