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Tekirdağ'da çaycıyı darp ettiler

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çay ocağı esnafı, dağılmaları için uyardığı şahıslar tarafından darp edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çay ocağı esnafı, dağılmaları için uyardığı şahıslar tarafından darp edildi.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Gülbaba İş Hanı içerisinde bulunan çay ocağını kapatan Ali Minez, alkol aldığı iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine darp edildi. Hastaneye gidip darp raporu alan esnaf Ali Minez, daha sonra polis karakoluna gidip, olayla ilgili şikayetçi oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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