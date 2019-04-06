Tekirdağ'da çeşitli suçlardan 43 şüpheli yakalandı

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı Mart ayı içerisinde polis sorumluluk alanında asayişe müessir olayların önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, evden-iş yerinden-otodan ve açıktan olmak üzere 18 hırsızlık olayı ile ilgili 21 şahıs, 3 ‘yağma' olayı ile ilgili 3 zanlı, 2 ayrı ‘silahla tehdit' olayı ile ilgili 4 şüpheli, ‘silahla yaralama' olayından 1 şahıs, ‘ruhsatsız silah taşıma' olayından 1 zanlı, 2 ayrı ‘cinsel saldırı' olayında 2 şüpheli, ‘uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 2 şahıs, ayrıca Muratlı ilçesinde meydana gelen ‘motosiklet hırsızlığı' olayıyla ilgili 1 zanlı ve Çorlu ilçesinde meydana gelen kasten yaralama olayına karışan 1 şüpheli olmak üzere toplam 32 olayda 36 şahıs yakalandı.

Ayrıca Mart ayı içerisinde çeşitli zamanlarda yapılan uygulamalarda; bin 447 şahsın GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Kontrol edilen 200 araçtan alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 kişi ve tehlikeli araç kullandığı tespit edilen 2 kişi olmak üzere toplam 4 sürücüye adli ve idari işlemler uygulandı. Bu çalışmalar sırasında 4 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirildi.

Denizli'den çalıntı olduğu tespit edilen 1 araç yakalanarak otoparka çekilirken, sürücü adli makamlara sevk edildi. Kontrol edilen 1 iş yerinin saat 22.00'den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilerek işlem yapıldı.