Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 147 kişi tutuklandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri (Yunuslar) görevlilerince suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenmiş olan suçların faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Son 20 gün içerisinde yapılan çalışmalar sonucu, 45 adet ruhsatsız tabanca 21 adet av tüfeği, 17 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet havalı tüfek 1 adet balistik yelek ele geçirildi.

Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 92 şüpheli şahıs yakalandı. 30 şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çalıntı 2 adet otomobil, 2 adet motosiklet ve çeşitli materyaller ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Başta; Kasten Öldürme, Silahlı Tehdit, Nitelikli Yağma, Dolandırıcılık, Hırsızlık suçları olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan 181 şahıs yakalanırken 69 şahıs tutuklandı.

İl geneli konularla ilgili toplam 647 şüpheli yakalanırken bunlardan toplam 147 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.