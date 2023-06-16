Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı

Tekirdağ'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Başta yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve sahtecilik suçları olmak üzere haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 41 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan 41 şüpheliden, adliyeye sevk edilen 28'i tutuklandı.