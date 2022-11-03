Tekirdağ'da çiftçi mallarının korunması eğitimi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Uygulamaları çerçevesinde hizmet içi eğitim yapıldı. Eğitimin açılışını Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'ın yaptığı 2 gün süreli eğitimde, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı Doğal Afetler Çalışma Grup Sorumlusu Hürriyet Keçeli ve Ziraat Mühendisi Filiz Demir sunumlarını yaptı.

Programın ilk gününde İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ve konu sorumlusu teknik personel ile seçilmiş murakabe heyeti üyeleri, ikinci gününde murakabe heyeti ve koruma meclisi başkan ve üyeleri eğitime katıldı.

Eğitimde; 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun'una göre her kademedeki yetki ve sorumluluklar, koruma kadro ve bütçesini hazırlama esasları, kamu zararına neden olan hususlar, idari para cezalarının düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken konular, idari para cezalarının tahsili, idari para cezası düzenlemeleri ile ilgili itiraz ve kanuni yollar, koruma hizmeti alanların bu hizmeti almak istememe hakkı, denetimler ve denetimlerde tespit edilen hatalı/eksik uygulamaların giderilmesi ile ilgili konular hakkında detaylı bilgiler verildi, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulunuldu.