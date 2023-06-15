İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da çiftliğe horoz operasyonu: 20 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin lira ceza kesildi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratlı Mahallesi Mevkiinde, H.Ş. isimli şahsa ait çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti. Çiftliğe düzenlen operasyonda 9 metrekare büyüklüğünde ring alanı tespit edilirken, 1 adet elektronik terazi, 14 adet horoz ele geçirildi.



20 bin lira ceza


Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Toplam 5 şüpheli şahıs hakkında, kumar oynamaktan 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.