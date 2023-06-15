Tekirdağ'da çiftliğe horoz operasyonu: 20 bin lira ceza kesildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde horoz dövüştüren 5 kişiye 20 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratlı Mahallesi Mevkiinde, H.Ş. isimli şahsa ait çiftlikte horoz dövüşü yapıldığı duyumu üzerine harekete geçti. Çiftliğe düzenlen operasyonda 9 metrekare büyüklüğünde ring alanı tespit edilirken, 1 adet elektronik terazi, 14 adet horoz ele geçirildi.

20 bin lira ceza

Olayla ilgili 5 şahıs gözaltına alındı. Toplam 5 şüpheli şahıs hakkında, kumar oynamaktan 4 bin 55 TL olmak üzere toplamda 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. Hayvanlar Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.