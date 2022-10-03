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Tekirdağ'da çiftlik yangını

Tekirdağ’da bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tekirdağ'da bir çiftlikte çıkan yangında 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgiye göre, Malkara ilçesinde bir çiftlikteki ahır ve depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 600 saman balyası küle döndü, 7 küçükbaş hayvan telef oldu.


Yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.

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