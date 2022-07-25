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Tekirdağ'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında meydana gelen ev yangınında dumanlardan etkilenen bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki katlı binanın ikinci katında meydana gelen ev yangınında dumanlardan etkilenen bir kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Yangın, Yenimahalle Derman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir anda alevler yükselmeye başladı. Ev sahipleri ve komşular durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Birinci katta yaşayan ev sahipleri yaşlı karı koca itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İkinci katta kiracı olarak kalan Şükrü Alatepe'nin eşi dumandan etkilenerek fenalaştı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri fenalaşan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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