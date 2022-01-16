Tekirdağ'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ambulans ekipleri her ihtimale karşı hazır bekletildi.

Olay, Erenler semti Kartal Sokak'ta meydana geldi. Ramadan Baş'a ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince hemen müdahale edilen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri tarafından yangın yeri güvenlik altına alındı. 112 Acil Servis ambulansı ise her ihtimale karşı hazır halde bekletildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.