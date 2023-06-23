Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ şüphelisi bir kişi yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen İ.A.'nın Kızılpınar Mahallesi'nde yaşadığı belirlendi.
Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.