Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda yakalanan Azerbaycan uyruklu S.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Azerbaycan uyruklu S.S., tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaraereğlisi İlçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen S.S. yakalandı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli S.S. adliyeye sevk edilerek, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.