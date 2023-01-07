İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tekirdağ'da define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, define arayan 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, define arayan 3 kişi yakalandı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine giden ekipler, S.K., Ç.K. ve D.K'nın dedektör ile define aradığını tespit etti.


Şüpheliler gözaltına alınırken define aranan alanda 3 dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.