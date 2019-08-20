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Tekirdağ'da definecilerin tarlada altın aradığı iddiası

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde definecilerin, tarlada kaçak kazı yaparak Bizans veya Rumlara ait olduğu sanılan altın aradığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde definecilerin, tarlada kaçak kazı yaparak Bizans veya Rumlara ait olduğu sanılan altın aradığı iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi Karakoltepe mevkiinde kimliği belirsiz kişiler, Ömer Aktan'a ait tarlanın kenarında kazı yaptı.


Tarlasını dolaşmaya giden Ömer Aktan, tarlasının kenarında yaklaşık 8 metre derinliğinde bir çukur kazıldığını, burada kimliği belirsiz kişilerin Bizans altınlarını aradıklarını öne sürerek, “Kim oldukları belli olmayan arkadaşlar, şahıslar burada define araması yapmışlar. Çok büyük bir çalışma ile burasını bu hale getirmişler. Kim oldukları belli değil. Jeneratörle, hilti ile kazmışlar” dedi.


Jandarma ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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