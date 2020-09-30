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Tekirdağ'da dehşete düşüren görüntü: Dev çukur oluştu

Tekirdağ’da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu.

Tekirdağ'da Malkara-Hayrabolu yolu yakınında toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Malkara-Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümünün kapatılması için çalışma başlatıldı.


Toprak çökmesi, gündüz saatlerinde Malkara'ya bağlı İbrice Mahallesi kırsalında meydana geldi. Malkara - Hayrabolu yoluna yakın mesafedeki toprak alanda çökme sonucu yaklaşık 10 metrelik dev bir çukur oluştu. Çökmenin ardından ekipler bölgeye sevk edilerek, çalışma başlatıldı.


Malkara - Hayrabolu yolunun tehlike arz eden bölümü kapatılarak yolun güvenli yerden verilmesi için çalışma başlatıldı.


Yetkililer, çökmenin sebebini araştırıyor.

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