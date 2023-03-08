Tekirdağ'da dehşete düşüren kaza anı kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada korku dolu anlar yaşandı. Kazada kontrolden çıkan ticari taksi önce bir yayaya ardından köfteci dükkanına girdi. Dehşete düşüren kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Çobançeşme Mahallesi Cumhuriyet Parkı ışıklar mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Çelebi Bulvarı istikametine seyreden A.D. yönetimindeki motosiklet ile Güldalı Sokak'tan çıkış yapan H.Ö. idaresindeki ticari taksi çarpıştı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan ticari taksi, yoldan geçen G.G. isimli yayaya çarptıktan sonra köfteci dükkanına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü A.D. ile G.G. isimli yaya kadın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşyeri önünde oturan lokanta sahibinin kıl payı atlattığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.