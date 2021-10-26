Tekirdağ'da denizde kaybolan kişi bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denizde kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Mürefte Mahallesi açıklarında karaya oturan römorköre yardıma giden botun alabora olması sonucu denize düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan diğer şahsın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma ve AFAD ekipleri gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı. Şahsın bulunması için Şarköy ilçesinin tüm kıyıları helikopter desteğiyle de adeta abluka altına alındı. Gece yarısı verilen arama çalışmaları bu sabah yeninden başladı. Aramalarda, Muaz Bellikli'nin cansız bedenine de ulaşıldı. Denizden çıkarılan şahsın cesedi savcılık incelemesinin ardından Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi açıklarında karaya yatan gemiye yardıma giden, botta olumsuz hava koşulları sebebiyle alabora oldu. O sırada botta bulunan M.B. ve M.A. ise denize düşerek gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı Ekipleri denize düşen M.A.'ya (46) ulaşarak, şahsın cansız bedeni Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çevre illerden ve havadan destek

Denizde kaybolan Muaz Bellikli (22) bulunması için ise bölgeye Tekirdağ merkez ve Çanakkale'den destek ekipler sevk edilerek, denizdeki arama çalışmaları başlatılmıştı.