İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da denizdeki feribot yangınında 30 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ açıklarında bir feribot içerisindeki araçlarla yandı.

Yangında çok sayıda araç yanarken feribottaki 30 kişi dumandan etkilendi.


Bandırma'dan Tekirdağ'a gelen bir feribot, bu sabah içerisindeki araçlarla beraber alev alev yandı. Tekirdağ'daki bir limana yanaştırılan feribottaki yangın söndürülürken dumandan etkilenen 30 kişinin ilk tedavisi ayakta yapıldı. Yangında feribot ve içerisindeki araçlarda büyük hasar oluştu.


Yangının feribotun içerisindeki bir araçtan çıkarak diğer araçlara sıçradığı iddia ediliyor.

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