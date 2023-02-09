Tekirdağ'da deprem olacağı iddiaları şehri karıştırınca Valilik açıklama yaptı

Tekirdağ'da deprem olacağı ve valiliğin bu konuda uyarılarda bulunduğuna yönelik yapılan sosyal medya paylaşımları hakkında Tekirdağ Valiliği yazılı açıklama yaparak haberleri yalanladı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, “İlimizde, gece saatlerinde deprem olacağına ve Valiliğimizden bu konuda uyarılarda bulunulduğuna, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin "Enkaz Hastanesi" olarak seçilerek bu şekilde hizmet vereceğine dair paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Konu ile ilgili olarak, depremin ne zaman oluşabileceği bilinemeyeceği gibi Valiliğimizden bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca; Şehir Hastanesi'nin deprem bölgesinden gelen hastalara hizmet vermek için belirlendiğine dair bir bilgi şu ana kadar Valiliğimize ve kurumlarımıza ulaşmamıştır. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için resmi kurumlara ait web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmelerinin ve kaynağı belirsiz, asılsız haberlere itibar etmemelerinin daha doğru olacağı muhakkaktır” denildi.