İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da dere kirliliği

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dere kirliği vatandaşlardan tepki çekiyor.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dere kirliği vatandaşlardan tepki çekiyor.


Malkara'nın Yayla Mahallesi'nden çekilen fotoğraf, deredeki suyun kirliliğini gözler önüne serdi. Yaylagöne Barajı'ndan Karaidemir Barajı'na akan Koca Dere'nin kirli suyu, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Çevre sakini duyarlı bir vatandaş, dereden akan koyu renkli kirli akarsuyun temizlenmesini ve yetkililerin önlem almasını istedi.


Çevre kirliliğinden rahatsız olduklarını belirten bölge sakinleri, deredeki kirliliğin insanlar, hayvanlar ve tarla sulaması için tehlike arz ettiğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.