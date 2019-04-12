İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Tekirdağ'da dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde dereye kimyasal atık döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Kimyasal atık atıldığı iddia edilen derede yer yer koyu renkler oluştu.


Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde Marmaraereğilisi Çevre Gönüllüler Derneğinin ihbarıyla Kınıklı Deresine kimyasal madde döküldüğü iddiası üzerine araştırma başlatıldı. Kimyasal madde atıldığı iddia edilen derede yer yer koyu renkler oluştuğu gözlendi.


Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce kirliliğin meydana geldiği alanda araştırmalar yapılarak dereden alınan numuneler üzerine gerekli incelemeler başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.