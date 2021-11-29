İhlas Haber Ajansı

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Tekirdağ'da dev operasyon: 55 kişi tutuklandı

Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonda yakalanan 202 kişiden 55 kişi tutuklandı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 19-29 Kasım 2021 tarihleri arasında “Suç önleme ve yakalama” amaçlı çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktar ve farklılıkta uyuşturucu maddeler, 2 bin 770 adet narkotik ecza maddesi ele geçirildi.


Çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şahıstan 55 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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