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Tekirdağ'da dev orman yangını

Tekirdağ’da 40 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangında, yüzlerce ağaç kül oldu.

Tekirdağ'da 40 hektarlık ormanlık alanda başlayan yangında, yüzlerce ağaç kül oldu.


Kapaklı ilçesinin Pınarça Mahallesi sınırlarında kalan Tekne Gölü Mevki'inde meydana gelen yangın, paniğe neden oldu. 40 hektarlık bir ormanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, kısa sürede yüzlerce ağacı kül etti. Yangını farkeden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Orman yangınına itfaiye araçları, iş makineleri ve tankerlerle müdahale edilirken, soğutma çalışmaları sürüyor.

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