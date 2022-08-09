Tekirdağ'da devrilen tırdan burnu bile kanamadan çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde saman balyası yüklü tır devrildi. Sürücüsü şans eseri burnu bile kanamadan kendi imkanları ile tırdan çıkmayı başardı.

Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayrabolu ilçesinden aldığı saman balyalarını Süleymanpaşa'ya götürmek üzere yola çıkan Soner E. (35) idaresindeki 44 SS 575 tır ve 42 DVH 49 dorse plakalı çekici ile Malkara ilçesi gürgen bayırı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya devrildi.

Sürücü Ezgi, kazayı yara almadan atlattı. Yaklaşık 600 adet saman balyasının yüklü olduğu tır ve dorsesinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.