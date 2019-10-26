Tekirdağ'da devrilen traktörün şoförü yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde devrilen traktörün şoförü yaralandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen traktörün şoförü yaralandı.
Kaza, Hacısungur - Kozyörük çevre yolu üzeri su deposu yakınlarında meydana geldi. Hacısungurlu Salih Kazanç (45) yönetimindeki 59 ZU 891 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Bacağı traktör kabinin altında sıkışan Kazanç yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı traktör şoförü tedavi altına alındı.