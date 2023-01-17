Tekirdağ'da devrilen vincin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'da bir vinç kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu araca sıkışan vinç sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Saray'dan Vakıflar istikametine seyreden Nurhat Kulu idaresindeki 06 CIL 943 plakalı vinç kamyonu, Bahçedere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza sırasında hayatını kaybettiği belirlenen vinç kamyonu sürücüsünün cansız bedeni, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Nurhat Kulu'nun cenazesi, Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere ambulansla Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.