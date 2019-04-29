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Tekirdağ'da doğa yürüyüşü

Orman İşletme Müdürlüğünün Kuruluşunun 180.

Yılı Kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da doğa yürüyüşü düzenlendi.


Yılı Kutlamaları kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Kurum Müdürleri, Gençlik Merkezi Üyeleri ve Sivil Toplum Kuruluşları katıldı.


Vali Yıldırım ve beraberindikler, Tekirdağ'da yeşillğin denizin mavisiyle buluştuğu eşsiz manzarda yürüyüş gerçekleştirdi.


Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, Ganos parkurunda gerçekleştirilen yürüyüş sırasında Yamaç Paraşütü Atlama Alanı'nda mola vererek manzarayı seyretti.

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