İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da doğal gaz borusu patladı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğal gaz borusunda patlama meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nin bir bölümünden geçen doğal gaz boru şebekesinin bulunduğu alanda başka bir firma tarafından kazı çalışmaları yapıldığı esnada patlama meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve doğal gaz firması yetkilileri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, doğal gaz firması yetkilileri de çalışma başlattı.


Yaralanan kimsenin olmadığı patlama olayının yaşandığı bölgede yoğun gaz kokusu etkili oluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.