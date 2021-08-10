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Tekirdağ'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yollar sular altında kaldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, yollar sular altında kaldı.


Muratlı ilçe merkezi ve köylerinde aniden başlayan dolu yağışı etkisini artırdı. Ardından sağanak yağış da etkili olunca bazı yollarda su birikintileri oluştu. İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi yolu trafiğe kapandı. Muradiye Mahallesi Hamam Sokak'ın bir kısmı da sular altında kaldı ve araç trafiğine geçit vermedi. Yağış sebebiyle yayalar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için çatıların altlarına ve otobüs duraklarına sığındı.

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