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Tekirdağ'da dönerciye silahlı saldırı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dönerci, lokantada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir dönerci, lokantada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.


Olay, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir döner salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.K., aralarında husumet bulunan döner ustası Adil Deme'nin işlettiği lokantaya geldi. Silahla döner ustası Deme'ye 5 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan Deme, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olay yerinde ilk incelemeyi yaparak, kaçan zanlının peşine düştü.


Hastaneye kaldırılan Deme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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