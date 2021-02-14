Tekirdağ'da eğitime 2 gün ara verildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun kar nedeniyle yüz yüze verilen eğitime 2 gün ara verildiği açıklandı.

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç tarafından yapılan bilgilendirmede, “İlçemiz genelinde hakim olan kar yağışından dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan yüz yüze eğitime başlanacak okul ve sınıflar için, 15 Şubat Pazartesi ve Salı günleri eğitime ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.