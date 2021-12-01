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Tekirdağ'da ele geçirilen kaliforniyumla ilgili 2 tutuklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince Tevrat ile 4 milyon lira değerinde 2 kilogram kaliforniyum maddesini ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince Tevrat ile 4 milyon lira değerinde 2 kilogram kaliforniyum maddesini ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı. Ele geçirilen üç kavanoz sarı renkli toz madde, Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon öncesi İstanbul'dan bazı şahısların ellerindeki tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum maddesini Çerkezköy'e getirip satacakları bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.



Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi


Jandarma Çerkezköy ilçesinde Fevzi Paşa Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şahıslardan adliyeye sevk edildikten sonra mahkemeye çıkarılan K.K. ve M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Savcısının talimatlarıyla ele geçirilen 3 kavanoz sarı renkli toz madde, Türkiye Nükleer Enerji ve Maden Araştırma Kurumu'na gönderildi.

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