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Tekirdağ'da Elif Buse Doğan rüzgarı esti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nde sahne alan Elif Buse Doğan, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde sahne alan Elif Buse Doğan, dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.



Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nde sahne alan Elif Buse Doğan, kendisini dinlemeye gelenlere müzik şöleni yaşattı.


Keşkek Festivali'ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Doğan, festivali düzenledikleri için Süleymanpaşa Belediyesine ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'a teşekkür etti.

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