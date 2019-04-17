Tekirdağ'da emniyet personeline başarı ve üstün başarı belgesi verildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli rütbelerde görev yapan, sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde başarı gösteren 175 personele Tekirdağ Valiliği tarafından, başarı ve üstün başarı belgesi verildi.

Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen törene başarı belgelerini takdim etmek üzere İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı.

Başarı ve üstün başarı belgelerinin takdim edilmesinin ardından hatıra fotoğrafları çekimiyle program son buldu.