İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tekirdağ'da emniyet sahte içkiye savaş açtı: 47 adrese operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde kaçak içkiye savaşarak açarak, 47 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonda bin 147 litre etil alkol ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak içki yapımı ve satışına savaş açtı. Emniyet ekipleri kaçak ve sahte içkiye geçit vermemek için il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipler kaçak içki yapılıp satıldığı bilgisi üzerine 47 farklı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda, toplamda bin 107 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, 218 tane kaçak içki yapımında kullanılan kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.