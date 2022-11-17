Tekirdağ'da en ucuz ekmek 2,5 TL

İstanbul başta olmak üzere birçok çevre illerde ekmek fiyatı 5 liraya dayanırken Tekirdağ'da birçok noktada 2 buçuk liraya ekmek satılıyor.

İstanbul başta olmak üzere Bursa, Kırklareli, Edirne gibi birçok kentte ekmek fiyatı 4 ile 5 liraya kadar yükselirken, Tekirdağ'da birçok noktada 200 gramlık odun ekmeği 2 buçuk liraya satılıyor. Ekmeğin bu noktalarda daha ucuz olması sebebiyle vatandaşlar ekmek ihtiyacını daha çok bu noktalarda karşılıyor. Özel bir fırının 5 noktada ekmeği 2,5 liraya satmasının yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi de geçen yıl vatandaşa daha ucuz ekmek sunmak için yaptığı çalışma ile ‘Paşa fırın' adı altında 10 noktada vatandaşı uygun fiyatlı ekmek ile buluşturdu.

Herkes ucuz alsın

Fırında çalışan Yılmaz Kaya yaptığı açıklamada, “Halkımız yesin diye ucuz satıyoruz. Aynı kalite, her şey 4-4'lük. Vatandaş çok talep gösteriyor. 5 noktada ekmek satıyoruz. Günlük yaklaşık 2 bin müşteriye ekmek satıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Halkımız ucuz ekmek yesin, herkes faydalansın. İllere göre değişiyor. Diğer illerde ekmek 5 liraya kadar dayandı” dedi.

Vatandaşa zulüm

Ekmeğin ucuz satıldığı noktalardan ekmek alan Şerife Çetiner ise, “Burada fiyat güzel ama herkes bir değil. Pahalıya ekmek satmak zulüm zulüm bu kadarda olmaz. Alabilen var alamayan var. Bütçesi düşük olan var, çocuğu okula giden var” diye konuştu.