Tekirdağ'da Engelliler Haftası nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenden sonra engellilerin gösterisi vatandaşların ilgi odağı oldu.

Engelliler Haftası dolayısıyla valilik önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu, "Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi ileri toplum anlayışının gereğidir. Onların günlük hayatta karşılaştıkları en büyük problem toplumun engellilere karşı geliştirdiği yanlış tutumlardır. Tüm bireylerin toplumsal eşitliğini dikkate alarak, bu olumsuz tutumların değiştirilebilmesi amacıyla onların farklılıklarına saygı göstermek yönündeki tavrımızın günlük yaşantımızdaki uygulamalarımıza da yansıyor olması gerekmektedir" dedi.

Konuşmadan sonra Hürriyet Özel Eğitim Okulu öğrencileri tarafından müzik korosu ve darbuka gösterisi düzenlendi. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında (ZİÇEV), eğitim alan zihinsel engelli gençlerden oluşan ekip tarafından yöresel halk oyunları sergilendi. Gösteriler vatandaşların ilgi odağı oldu.