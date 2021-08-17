Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon: 14 gözaltı

Tekirdağ'da 26 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu, Karadeniz ve Zafer mahallelerinde Asayiş/Narkotik Şubelerince 26 hedef şahıs ve adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, çeşitli çap ve markalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplam 14 şahıs gözaltına alınırken soruşturma işlemlerine başlandı.