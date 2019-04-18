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Tekirdağ'da esnafın tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Tekirdağ’da iki esnaf arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Tekirdağ'da iki esnaf arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı.


Tekirdağ'ın Saray ilçesinde iddiaya göre iki esnaf arasında komisyon bedeli sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın dışarı taşması sonucu caddede arbede yaşandı. Etraftaki esnaflar da kavgayı ayırmaya çabalarken taraflardan birinin silahla ateş etmesi sonucu 26 yaşındaki E.Y. karnından aldığı tek kurşun ile yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri gözaltına alırken sivil bir araç ile Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan E.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisi sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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